Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin büyük zaferlerinden Kut'ül Amare destanının 104. yıl dönümünde, topraklarımızı bizlere vatan kılmak için gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi, rahmet ve hürmetle anıyoruz." dedi.

"RUHLARI ŞAD OLSUN"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kut’ül Amare’de tüm imkansızlıklara rağmen şanlı bir destan yazan kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Şanlı tarihimizin her sayfası ayrı bir destandır. Kut’ül Amare Zaferi’nin 104. yılında aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyorum." dedi