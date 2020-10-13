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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki: Kişi kendinden bilir işi
13 Ekim 2020 Salı 17:30 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki: Kişi kendinden bilir işi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki: Kişi kendinden bilir işi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nun ki de o hesap. Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilmektedir." ifadelerini kullandı. Oktay, iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 

Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nun ki de o hesap. Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır. Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır."
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