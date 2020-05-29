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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gündeme dair açıklamalar
29 Mayıs 2020 Cuma 20:04 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi.

Oktay, Libya konusunda da Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gündeme dair açıklamalar
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