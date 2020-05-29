Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi.

Oktay, Libya konusunda da Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini söyledi.