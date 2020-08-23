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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Giresun için geçmiş olsun mesajı
23 Ağustos 2020 Pazar 09:04 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Giresun için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Giresun için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Kaybolan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." ifadesini kullandı.

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