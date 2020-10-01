01 Ekim 2020 Perşembe 22:29 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğan için başsağlığı mesajı
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü değerli kardeşim Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."