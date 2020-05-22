22 Mayıs 2020 Cuma 20:13 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Ezan-ı şerifin yüzyıllardır bu topraklarda imana ve ibadete olduğu kadar birlik ve beraberliğe de çağrı olarak semalarda yankılandığını vurgulayan Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir."