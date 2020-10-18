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18 Ekim 2020 Pazar 13:34 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı: Gardaşlığımız daim olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı: Gardaşlığımız daim olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü yayınladığı paylaşımla kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için paylaşımda bulundu.

Oktay paylaşımında, "Qardaş ölkə can Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edir, ərazi bütövlüyü uğrunda göstərdikləri haqlı mübarizədə uğurlar arzu edirik...

Müstəqilliyiniz əbədi, torpaqlarınız azad, qardaşlığımız daim olsun!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yayınladığı 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajında, "Tek millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için yürüttüğü haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' mesajında "Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Altın sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadeler yer verdi:

 "Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun! Tek millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için yürüttüğü haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Ermenistan işgali ve katliamları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız"

BAKAN GÜL: İKİ DEVLET, TEK MİLLET İLELEBET

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan mesaj yayınladı.

Bakan Gül paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yıl dönümü, özgür Karabağ'ın müjdecisi olsun. Cennete kanatlanan minik yavruların hesabı sorulsun.

İki devlet, tek millet ilelebet..." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı twitter'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan mesaj yayınladı.

Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Can #Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Üç renkli bayrağınla sen mesut yaşa, çok yaşa Azerbaycan!

<p>Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yayınladığı, 'Canım, gözüm; Azerbaycan!' mesajıyla Azer

MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

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