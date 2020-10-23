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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Berlin'deki cami baskınına kınama
23 Ekim 2020 Cuma 01:12 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Berlin'deki cami baskınına kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Berlin'deki cami baskınına kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Berlin'deki cami baskını kınadı. Oktay paylaşımında, "Berlin Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Berlin'deki cami baskını kınayan Oktay, "Berlin Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay paylaşımında, "Sorgusuz sualsiz ve ölçüsüz bir şekilde sabah namazı esnasında Berlin Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum.

Berlin savcılığı ve polisi bu tutumu nedeniyle Müslüman toplumundan özür dilemelidir.

Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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