Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Berlin'deki cami baskınına kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Berlin'deki cami baskını kınayan Oktay, "Berlin Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay paylaşımında, "Sorgusuz sualsiz ve ölçüsüz bir şekilde sabah namazı esnasında Berlin Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum.

Berlin savcılığı ve polisi bu tutumu nedeniyle Müslüman toplumundan özür dilemelidir.

Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.