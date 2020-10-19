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19 Ekim 2020 Pazartesi 13:48 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Aliya İzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Aliya İzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Yugoslavya döneminde Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 17. yılına ilişkin sosyal medyada mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 17. yılına ilişkin mesaj yayınladı.

Oktay sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i vefatının 17. yılında rahmetle ve minnetle anıyorum."

BAKAN ERSOY'DAN ALİYA İZETBEGOVİÇ PAYLAŞIMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı, bağımsızlık mücadelesinin lideri, “Bilge Kral” lakabıyla gönüllere kazınan #Aliyaİzzetbegoviç’i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesine yerdi.

BAKAN ALBAYRAK: BİLGE KRAL

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç ile ilgili paylaşımına 'Bilge Kral' diye başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzebegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bilge Lider #Aliyaİzzetbegoviç’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum." ifadesine yer verdi.

NUMAN KURTULMUŞ: ÖRNEK BİR SİYASİ LİDERDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,  "Bilge lider Aliya İzzetbegoviç bize onurlu yaşamanın ve hürriyetin ancak irade ve cesaretle mümkün olabileceğini öğretti." dedi. 

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi: 

Mütevazi bir Müslüman, cesur bir kumandan, örnek bir siyasi liderdi.

Aliya İzzetbegoviç'i unutmayacak, her zaman rahmet, minnet ve şükranla hatırlayacağız.

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