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14 Aralık 2020 Pazartesi 23:22 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin yaptırım kararına sert tepki göstererek, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye S-400 sistemleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı almasını, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." şeklinde değerlendirdi.

Oktay, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz."
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