Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 19 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesajda, "Milli mücadelemizin şanlı miladının 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm istiklâl kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Aynı şevk, heyecan ve inancı yüreklerinde taşıyan aziz milletimizin #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.