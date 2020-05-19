Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8681
  • 7,5127
  • 382.576
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 19 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesajda, "Milli mücadelemizin şanlı miladının 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm istiklâl kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Aynı şevk, heyecan ve inancı yüreklerinde taşıyan aziz milletimizin #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.


Devlet Erkanı Ata'nın huzurunda!
Başkan Erdoğan duyurmuştu... Tabelası asıldı
reklam
Tam 10 kat zam!
30 gün süre verdi... Trump'tan DSÖ ile ilgili flaş açıklama
UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu