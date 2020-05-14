Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Van'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
AA'nın aktardığı habere göre, Fuat Oktay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mübarek Ramazan günü hain terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Görevi başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."