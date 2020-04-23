Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9514
  • 7,49
  • 387.037
  • 98171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği konuları ve ikili ticari ilişkiler ele alındı.

Ülkeler arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için yapılabileceklerin değerlendirildiği görüşmede, en yakın zamanda serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabık kalındı.

Ayrıca Fuat Oktay, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne üyeliği için destek vereceklerini iletti.


Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne

Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

TBMM'nin açılışının 100. yılı

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi