  • $7,5585
  • 8,8107
  • 454.256
  • 1132.76
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Neşet Ertaş'ı andı
25 Eylül 2020 Cuma 10:08 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Neşet Ertaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Neşet Ertaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ölümünün 8. yılında Türkiye'nin usta sanatçısı Neşet Ertaş'ı andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ölümünün 8. yılında Türkiye'nin usta sanatçısı Neşet Ertaş'ı rahmete andı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bozlakların sesi, üstat Neşet Ertaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

"AHİRİM SENSİN"

Paylaşımda, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünden bir bölümün olduğu video da yer aldı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

Hangi filmler vizyonda?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmanlı yadigarı süsleme sanatı Edirnekari, Bulgaristan'da tanıtılacak

Apartman görevlisi ve eşi corona oldu, 500 kişi karantinada

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.