Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Neşet Ertaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ölümünün 8. yılında Türkiye'nin usta sanatçısı Neşet Ertaş'ı rahmete andı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bozlakların sesi, üstat Neşet Ertaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

"AHİRİM SENSİN"

Paylaşımda, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünden bir bölümün olduğu video da yer aldı.