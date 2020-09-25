25 Eylül 2020 Cuma 10:08 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Neşet Ertaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ölümünün 8. yılında Türkiye'nin usta sanatçısı Neşet Ertaş'ı andı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ölümünün 8. yılında Türkiye'nin usta sanatçısı Neşet Ertaş'ı rahmete andı.
Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bozlakların sesi, üstat Neşet Ertaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
"AHİRİM SENSİN"
Paylaşımda, Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" türküsünden bir bölümün olduğu video da yer aldı.
Bozlakların sesi, üstad #NeşetErtaş'ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/r1L0wmRUln— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 25, 2020