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16 Kasım 2020 Pazartesi 14:21 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısının 51 milyonu aştığını belirterek, "Portalda sunulan hizmet sayısı 5 bin 265'e yükseldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır." dedi. 

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