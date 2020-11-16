Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır." dedi.