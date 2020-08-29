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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:27 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle ilgili yaptığı AB'ye seslenerek, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" dedi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır

Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.

(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi) Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz

Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz

Bir başka ülke, kendi kıta sahanlığında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye kendi kıta sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemisiyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil.

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