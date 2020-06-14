Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Kurum ve Bakan Soylu ile deprem bölgesi Bingöl'de

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, Oktay'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik edecek. Ayrıca, heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer alacak.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz."