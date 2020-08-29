Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB'nin diyalog çağrısı yaparken başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

2️⃣ Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir.