30 Eylül 2020 Çarşamba 14:40 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 3 ay içinde hazır dedi ve duyurdu: Akıllı şehirler yönünde bir milat olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na ekleneceğini duyurdu. Oktay, "2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır" dedi.