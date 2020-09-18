18 Eylül 2020 Cuma 21:15 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunan gazetesinin Başkan Erdoğan'a yönelik manşetine sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine sert tepki gösterdi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur."