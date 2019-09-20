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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş açıklama! 'Kapalı Maraş kullanıma açılacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş açıklama! 'Kapalı Maraş kullanıma açılacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş açıklama! 'Kapalı Maraş kullanıma açılacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki Kapalı Maraş konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oktay, 'Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır. Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz' dedi.

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