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28 Mayıs 2019 Salı 22:00 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 22:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İstikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İstikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz.'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz." dedi.

Oktay, "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın." diye konuştu.

AA

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