Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ciddi bir hasar ve can kaybımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Silivri açıklarında yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil.' ifadelerini kullandı.
Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
Ciddi bir hasar ve can kaybı yok. Sivil toplum örgütleri, AFAD hepsi görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite takip ediliyor. İstanbul ve Türkiye deprem bölgesi... Panik olmadan hazır olmamız gerekiyor.
Yaralı sayısı 6. O da deprem kaynaklı değilde düşme ya da bir şeye çarpma yüzünden olmuş.