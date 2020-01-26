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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ depreminin ardından bölgedeki son durumla ilgili bilgileri paylaştı. Oktay Elazığ’da hayatının kaybedenlerin sayısını 35 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

Gayretlerimizin sahaya nasıl yansıdığını görerek geldik. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardınız.

Tüm kurumlarımızın anında her türlü konuda arama kurtarma olayı da lojistik anlamda beslenmesi barınması yangını ulaşımı her türlü destekleri 28 çalışma grubuna başladınız her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sahada çok profesyonel bir çalışma var. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibari ile 35, 45 kişi ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 


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