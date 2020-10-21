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21 Ekim 2020 Çarşamba 18:32 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paşinyan'a sert tepki: Kimin savaş istediği bellidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paşinyan'a sert tepki: Kimin savaş istediği bellidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı twitter'dan, işgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepkide bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kafkasya'ya barış ve istikrarın ancak Karabağ'ın işgalden kurtulunca geleceğini açıkladı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" ifadesini kullandı.

Cephede aldığı mağlubiyetler sonrası ordudan ümidi kesen Paşinyan halkı cepheye çağırdı
<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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