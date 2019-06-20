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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlerimizin 19 Mayıs’ın içerdiği derin mananın idrakiyle, bizi biz yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

19 MAYIS İFTİHAR KAYNAĞIMIZ

19 MAyıs'ın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 'Cumhuriyetimizin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimizin iftihar kaynağı, gençlerimiz için ibret vesilesidir' dedi.

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