Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika askerlik açıklaması! Askerlik celp ve terhisler durduruldu mu? Askerler karantinaya mı alınacak?

Askerlik celp ve terhis işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde corona virüs önlemleri kapsamında bedelli askerlik işlemlerinin ertelenmesinin ardından gözler askerlik celp ve terhislerinde. Başkan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları haberimizde…

ASKERLER KARANTİNAYA MI ALINACAK?

Başkan Erdoğan, 7 maddelik coronavirüs yeni önlem paketinin detaylarını açıklarken askerlik işlemlerine de değindi. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

“Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.”

7 MADDELİK KORONA VİRÜS ÖNLEM PAKETİ

1-Şehirlerarası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

30 Büyükşehir’in tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.