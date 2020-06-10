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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
10 Haziran 2020 Çarşamba 17:03 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.

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