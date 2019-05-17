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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makan aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. 

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Yol güzergahı üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla makam aracını durdurarak sohbet eden Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen engelli bir vatandaşı da kırmadı. Erdoğan, makam aracından inerek, engelli genç ile fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geçerek annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Daha sonra Büyük Çamlıca Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.

(AA)

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