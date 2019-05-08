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  3. Başkan Erdoğan'dan Münbiç'e operasyon sinyali

Başkan Erdoğan'dan Münbiç'e operasyon sinyali

Başkan Erdoğan'dan Münbiç'e operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Öğrencilerine hitabında 'En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine hitabında, "En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri ile katıldığı iftar programında konuştu.

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