Başkan Erdoğan: Bosna Hersek'ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türk Akımı Projesi'nin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz

Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik

Bosna Hersek'ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik