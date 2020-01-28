Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9445
  • 6,552
  • 302.448
  • 120150
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 00.25'te Senegal'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'ndan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından uğurlandı.

Uğurlamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray, Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Genelkurmay Başkanı Masaneh Kinteh ve Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek ile diğer ilgililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Senegal'e gitti.

(AA)


Can Yaman aylar sonra sessizliğini bozdu!
'Az sessiz kalın be arkadaş!'
Oktay Kaynarca'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu
Önce özür diledi, sonra isyan etti!
Demet Özdemir'den anlamlı hareket
<p>Erzincan’ın İliç ilçesi kırsalında vatandaşlar, cep telefonu kamerası ile eşi az görülür bir doğa

Yaban Keçisi Kurtların Arasında Kaldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Balık tutmaya çıkıp, kayıp hazineyi buldular!

NBA oyuncularının Kobe Bryant paylaşımları