Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı : Kütüphaneler açılacak mı? Kütüphaneler ne zaman açılacak?

Kütüphaneler açılacak mı? sorusunun yanıtı konuyu yakından takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan kabine toplantısı sonrası kamuoyunu coronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimi hakkında bilgilendirmişti. Açıklamalarında 1 Haziran itibariyle faaliyetlerine yeniden başlayacak olan yerleri duyuran Başkan Erdoğan, aynı zamanda kütüphaneler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını da ifade etmiş bulundu. Kütüphaneler ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde…

KÜTÜPHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Korona virüsü salgını sonrası normalleşme takviminin görüşüldüğü toplantıya dair, alınan kararlar açıklanmış oldu.

1 Haziran itibariyle yeniden faaliyete geçecek olan yerlerin belirtilmesinin yanında, Başkan Erdoğan bir de seyahat yasağının kaldırıldığını ifade etti. Alınan kararlara göre Başkan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle oldu;

“Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Yani bağlı oldukları kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir."

Kütüphaneler 1 Haziran itibariyle, bağlı oldukları kurumların belirleyeceği kurallar dahilinde açılmış olacak.