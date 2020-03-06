Cuma namazı saati kaçta? 6 Mart 2020 İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vakti ne zaman?

Cuma namazı saati, 6 Mart 2020 tarihi itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vakti ne zaman? Müminler her hafta büyük bir heyecanla Cuma gününü bekliyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı bu önemli gün içerisinde cemaat ile beraber namaz kılınıyor. Namazdan önce okunan hutbenin bu haftaki konusu başlığı, “Allah Temizdir, Temizliği Sever” oldu. Haberimiz içerisinden tüm illerin namaz vakitlerine ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara’da Cuma namaz 13:05’te kılınacak.

İstanbul’da Cuma namazı 13:20’de kılınacak.

İzmir’de Cuma namazı 13:28’de kılınacak.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. Cuma namazını kılmak için, İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya), "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır. Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)...

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar. İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama", "Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız, Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1. Rekat

Cuma namazını kılmak için: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız