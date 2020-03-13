Cuma namazı kılınacak mı? Resmi açıklama geldi!

Ülkemizin de gündemine giren koronavirüs salgını nedeniyle okullar tatil edildi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alındı. Bu gelişmenin ardından “Cuma namazı iptal edildi mi?” sorusu sosyal medyada sorulmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. İşte o açıklama…



CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Sosyal medyanın da gündeminde yer alan Cuma namazı iptal edilecek mi sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yanıt geldi.

Yapılan açıklamada “Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma Namazı kıldıracak ve ‘’Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır’’ başlıklı hutbe irad edecektir.” denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma Namazı kıldıracak ve ‘’Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır’’ başlıklı hutbe irad edecektir. pic.twitter.com/6dnmTuFWbK — Diyanet (@diyanetbasin) March 12, 2020



