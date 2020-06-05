Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Cuma namazı kılınışı camiye gidip ibadet etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen Cuma günleri ibadet ve dua etmek için bir fırsattır. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında camiler toplu ibadete kapatılmıştı. Geçtiğimiz hafta kılınan namaz sonrası camilerin açılması akılları “Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı?” sorusunu getirdi. Peki, Cuma namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İşte anlatımı...



BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında camiler toplu ibadete kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan camilerin 29 Mayıs Cuma günü açılacağını duyurmuş ve müminler sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek namazlarını kılmışlardı. Cuma namazı geçtiğimiz hafta olduğu gibi bugün de sosyal mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde kılınacak.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Cuma Namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır. Son sünneten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Toplam 16 rekatta tamamlanır.

Cuma namazının farzını kılmak için; Müezzin kamet eder. "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya, uydum imama" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sessizce Subhaneke'yi okuruz. Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte rükuya gideriz İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Ayağa kalkarak kıyama dururuz. Ayakta bir şey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte rükuya gideriz İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. İmam "Allahu Ekber" diyerek otururuz ve Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. İmamla birlikte "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul 5 Haziran 2020 Cuma namazı saati!

CUMA GÜNÜ OKUNMASI FAZİLETLİ OLAN DUALAR

“Şu duâ ile cuma günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.”

“Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

ABDULLAH B. ÖMER'İN CUMA GÜNÜ İÇİN DİLEK DUASI

Rivayetlere göre, Abdullah b. Ömer şöyle demiştir ki: Namazdan sonra şu dua okursa Allah (c.c)'un izniyle ile duası kabul olur.

'Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.