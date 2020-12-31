Cuma namazı 1 Ocak'ta kılınacak mı? Sokağa çıkma yasağında camiler açık mı?

Salgın kapsamında 31 Aralık itibariyle 4 Ocak pazartesi sabahına kadar sürdürülecek sokağa çıkma kısıtlamasında camilerle ilgili açıklanan gelişme merak ediliyordu. Söz konusu 1 Ocak Cuma günü cuma namazı konusuna ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Peki Sokağa çıkma yasağında camiler açık mı? Cuma namazı 1 Ocak'ta kılınacak mı?



1 OCAK'TA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CAMİLERE GİDİLEBİLECEK Mİ?

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 15.00'te İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ele aldı. Toplantı sonunda alınan kararda, Cuma namazına izin verilmesini öngören ilgili tüm kuruluşlara gönderilen kararda şöyle denildi:

"Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir" denildi.