Çukur 63. yeni bölüm fragmanı: Çukur izle 62. son bölüm Show TV'de Üçlü kurtuldu mu?

Çukur’un 63. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Çukur’un son bölümünde Aliço kahveye gelir ve “Eğitim yok, eğitim yok ama iyi. Çok iyi, çok iyi. Çalışmış, çalışmış. Ama hata yaptı. “ der ve Yamaç’ın eline bir yüzük verir. Yamaç “Bu herif örümcek gibi. Etrafınıza bizim görmediğimiz bir ağ örüyor. “ der. Timsah Cumali’ye işkence eder. Salih borcunu ödemek için Cumali’yi kurtarmaya gelir. Medet Yamaç’a gelmesi gerektiğini söyler. Yamaç giderken Damla da onunla gelmek ister. Damla “Ben Sena değilim!” diyerek tepkisini koyar.

ÇUKUR 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un 63. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

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Yamaç’a ulaşmak isteyen Timsah’ın, Cumali’yi rehin aldığı heyecan dolu tanıtımda abisinin yardımına gelen Vartolu Salih, Cumali’ye borcunu ödemek istiyor. Yamaç’la birlikte gitmek isteyen Damla, “Ben Sena değilim!” sözleriyle Yamaç’ın sabrını taşırıyor. Cumali, Salih ve Medet’in bir kamyonun önüne bağlandığı korku dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, üçlünün nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

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Çukur, dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+'da 10.08 izlenme oranı (rating), 20.96 izlenme payı (share), AB’de 9.45 izlenme oranı (rating), 21.69 izlenme payı (share), Total’de ise 9.65 izlenme oranı (rating), 20.66 izlenme payı (share) elde etti.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan hız kesmezken, Yüzüklü’nün şoke edici hamlesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur’a gelen sahte Baykal, Yamaç’a bazı gerçekleri söylemek üzereyken, Yüzüklü tarafından vurularak öldürüldü. Nefeslerin tutulduğu final sahnesinde Sena’nın ölümüyle ilgili ipucu bulmaya çalışan Yamaç için pek çok soru cevapsız kaldı.

Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Baykal’ın mezarının boş olduğunu öğrendikten sonra Baykal’ın mekanını basan Yamaç, onun sahte Baykal olduğunu anladı. Remzi tarafından öldürüleceğini anlayan sahte Baykal, Yamaç’tan yardım istedi. Gerçek patronun kim olduğunu Yamaç’a söylemeye karar veren sahte Baykal ile Yamaç’ın karşı karşıya geldiği dakikalarda nefesler tutuldu. Yamaç, gerçeklere bir adım daha yaklaşırken Yüzüklü’nün sürpriz bir şekilde uzaktan bu ana tanık olduğu ve sahte Baykal’ı vurduğu anlar ekran başındakileri şoke etti.

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Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.98 izlenme oranı (rating), 19.44 izlenme payı (share), AB’de 7.32 izlenme oranı (rating), 17.73 izlenme payı (share), Total’de ise 8.81 izlenme oranı (rating), 19.49 izlenme payı (share) elde etti.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde nefesler tutuldu ve Sena yaşam mücadelesi verirken, Yamaç da onu bulmak için zamanla yarıştı. Ancak Yüzüklü’nün şoke edici hamlesi sonucu Sena hayatını kaybederken, Yamaç ile Mahsun arasındaki yüzleşmede de kaybeden Mahsun oldu.

Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde gözler, geçtiğimiz bölümün final sahnesinde Sena’nın karşısına çıkan Yüzüklü’nün nasıl bir plan yapacağına çevrildi. Yüzüklü, Mahsun’u oyuna getirdi. Mahsun’a, Yamaç’ın onun peşinde olduğunu ve bu nedenle Sena’yı evden kaçırdığını söyleyen Yüzüklü’nün son hamlesi, ekran başındakileri soluksuz bıraktı. Sena’yı su dolu bir akvaryumun içine kapatan Yüzüklü, Yamaç ve Mahsun’u da oyununun içine çekti. Sena’nın ölümle burun buruna geldiğini gören Yamaç, onu kurtarmak için her yolu denedi. Kurtulamayacağını anlayan Sena’nın, Yamaç’a vedası ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.