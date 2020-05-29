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  3. Cudi'de PKK'lı teröristler kalekol inşaatına saldırdı
29 Mayıs 2020 Cuma 12:13 | Son Güncelleme:

Cudi'de PKK'lı teröristler kalekol inşaatına saldırdı

Cudi'de PKK'lı teröristler kalekol inşaatına saldırdı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'nda kalekol inşa edilen bölgede park halindeki iş makinelerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş makinesi zarar gördü.

Cudi Dağı Sefine bölgesinde kalekol inşa edilen bölgede park halindeki iş makinelerine, dün sabahın erken saatlerinde roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş makinelerinden biri zarar gördü. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


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