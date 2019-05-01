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  3. Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 3 katlı mağara imha edildi

Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 3 katlı mağara imha edildi

Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 3 katlı mağara imha edildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Cudi Dağı bölgesinde teröristlerin depo olarak kullandıkları 3 katlı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve polis özel harekat birimlerince, Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda, bölücü terör örgütünün karargah, depo ve barınak olarak kullandığı 3 katlı mağarada mühimmat, el yapımı patlayıcı malzemeleri ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İcra edilen Şehit Uzman Jandarma III Kıdemli Çavuş Bahattin Kalaycı operasyonunda ayrıca, 3 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet tuzaklanmış havan mühimmatı, 2 adet Kaleşnikof dipçiği, 4 adet büyük tüp, 6 adet çadır, 1 adet jeneratör, 1 adet yazıcı, 90 kilogram peynir, 72 kilogram margarin, 250 çift ameliyat eldiveni, 100 adet ameliyat ipliği ve iğnesi, 135 adet enjektör, 150 adet enjektör için ampul, 500 adet neşter, 5 kilogram batikon, 40 paket kas gevşetici hap, muhtelif gıda, giyim ve mutfak malzemesi, muhtelif tıbbi malzeme, muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi. 

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve polis özel harekat birimlerince bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

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