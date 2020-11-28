Cudi Dağında 6 alana, 6 gün giriş çıkışlar yasaklandı

Şırnak’ta düzenlenecek olan operasyonlar öncesi Cudi Dağında 6 alana, 6 gün giriş, çıkışlar ve tüm sivil faaliyetler ile madencilik faaliyetleri yasaklandı.

İHA'nın haberine göre, Şırnak Valiliği, Cudi Dağında 6 alana 28 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının yasak olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilimize bağlı Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Habis Tepe, Helanipir Tepe, Kinişir Tepe, Eğera Tepe, Dijivar Tepe, Kerede Tepe ve kırsal alanları arasında kalan bölgelerde 28 Kasım 2020 saat 20.00 - 03 Aralık 2020 saat 24.00 tarihleri arasında giriş ve çıkışlar, tüm sivil faaliyetler ile madencilik faaliyetleri yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızın bahse konu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır” denildi.