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  3. Cudi Dağı'nda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Cudi Dağı'nda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Cudi Dağı'nda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.  (AA)

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