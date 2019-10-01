Cudi Dağı'nda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. (AA)