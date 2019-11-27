Cübbeli Ahmet'ten Cihangir İslam'a: Bunlar PKK'yı savunur, kafaları yok!

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak kamuyounda bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Bu haftanın sohbeti" başlıklı yayınında Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'a yüklendi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türk askerine kurşun sıktığını ve terörist bir yapı olduğunu belirten Ahmet, "Adamlar hala 'PYD terör değil' diyor. Bu kurşunu kim atıyor? Ben anlamıyorum hala bunlarla birlikte olanlar var. Müslümanım diyenler de bunlarla birleşmiş durumda. O Cihangir İslam var bir tane. O Saadet'in acaip bir adamı var hani. Müslüman diye rey vermiş ona Saadetçiler. Adam şimdi Ahmet Altan'ı savunuyor, FETÖ'cüleri savunuyor. Millete kurşun yağdıranları savunuyor. Meclis konuşmasında bir Müslümanı savunmaz, Ahmet Altan'ı savunuyor. Sanki bu Müslümanlar buna bunun için rey verdi." ifadelerine yer verdi.

"Nereye destek verdiklerini anlamıyorlar, kafaları yok!" sözleri ile Cihangir İslam'a tepki gösteren Ahmet Mahmut Ünlü, "Bunlar böyle, PKK'yı savunurlar, PYD'yi savunurlar, HDP'yi savunurlar, FETÖ'yü savunurlar. Ne tehlikeli bir zamandan geçiyoruz." dedi.