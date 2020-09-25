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25 Eylül 2020 Cuma 11:51 | Son Güncelleme:

Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi

Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selefi derneklerinin silahlandığı yönündeki iddialarına yönelik kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvurdu.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvuracağını açıklamıştı. Ünlü bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. 

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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