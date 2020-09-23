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  • Cübbeli 2 bin selefiyi savcıya anlatacak! '150 derneğin ismini vereceğim'
23 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

Cübbeli 2 bin selefiyi savcıya anlatacak! '150 derneğin ismini vereceğim'

Cübbeli 2 bin selefiyi savcıya anlatacak! '150 derneğin ismini vereceğim'
- HİLAL YILDIRIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını” öne süren Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cemaatinde “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün bir televizyon programında “Türkiye’de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı” iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü’yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

Ünlü söz konusu selefi dernekler için “İç savaşa hazırlanıyorlar. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız” iddiasında bulundu.

‘ÇAĞRI BEKLİYORUM’

Ünlü daha sonra “Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım. Bazı yerlerde de yasak olmasına rağmen mescitler açtıklarını öğrendim. Cumhuriyet Savcısından çağrı bekliyorum. Özellikle Konya, Batman, Adıyaman başta olmak üzere çok sayıda ilde geniş bir silahlanma var” dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ünlü’nün gündeme getirdiği iddialarla ilgili terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığı belirterek şu açıklamada bulunmuştu: “Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığınca da konunun önemine binaen 1.5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiasına karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir.”

Ünlü’nün önümüzdeki günlerde ifadeye gelerek 150 derneğin ismini vermesi bekleniyor.

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