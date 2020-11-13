  • $7,6861
  • 9,0865
  • 466.071
  • 1281.64
  • Haberler
  • Güncel
  • Çorum'da korkutan kaza: Genç kadın iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu
13 Kasım 2020 Cuma 13:52 | Son Güncelleme:

Çorum'da korkutan kaza: Genç kadın iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında olan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Çorum'da kaydedilen bir kaza görüntüsünde ise genç bir kadın iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Çorum’da kaydedilen görüntüde halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç bir kadın iki aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

DHA'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında olan kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesinden paylaştı.

Çorum’da kaydedilen görüntülerden birinde, halk otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, genç bir kadın 2 aracın arasında kalmaktan saniyeler ile kurtuluyor.

2 araçta maddi hasar meydana gelen kazada, genç kadının yaşadığı panik, görüntülere yansıyor.

<p>Ermenistan ve dış güçler Türkiye - Rusya ilişkisinin bozulacağını düşündü. Peki Türkiye - Rusya i

Türkiye-Rusya ilişkisi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kadıköy açıklarında demirleyen Kanuni sondaj gemisi bugün Karadenize uğurlanacak

Tekirdağ şehir Hastanesi bugün açılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.