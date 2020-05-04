Coronavirüs son dakika : Vaka olmayan iller açıklandı! Coronavirüs vakası görülmeyen iller hangileri? İşte son durum…

Coronavirüs vakası görülmeyen iller hangileri? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Coronavirüs vakalarında son durum açıklanmış ve bir süredir Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerde yeni vaka görülmemişti. Coronavirüs vaka olmayan iller arasına yenileri eklendi. Coronavirüs vakası görülmeyen iller hangileri? Coronavirüs son durum ile ilgili detaylar haberimizde…

CORONAVİRÜS VAKA OLMAYAN İLLER

Sivas Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla kentte son 3 gündür korona virüsü vakasına rastlanılmadığı duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.