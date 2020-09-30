CoronaVac aşısı yapılan 60 gönüllüde yan etki yok

Çin merkezli Sinovac şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği “CoronaVac” aşısı, Faz-3 çalışmaları kapsamında geçen haftadan bu yana Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde 30 gönüllüye uygulandı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi de gönüllü olarak aşı oldu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan “14’üncü günde ikinci dozu yapılacak” diyerek şunları kaydetti: “Bizim üniversitemizde 550 kişiye aşı yapılması planlandı. Biz gönüllülere aşı yapılırken, ateşlerini, kolundaoluşabilecek ağrıyı ve sıra dışı bir durumu haber vermelerini söylüyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımızda herhangi bir şikayet olmadı.” Hacettepe Üniversitesi’nde de ilk dozun gönüllülere uygulanmasının üzerinden 14 gün geçti.

HACETTEPE’DE 3 KİŞİYE 2. DOZ



Prof. Dr. Murat Akova, 30 gönüllünün aşılandığını, bunlardan 3’üne ikinci aşının yapıldığını belirtti. Bu süreçte gönüllülerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.