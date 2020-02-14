Corona virüsü son durum nedir? Corona virüsünden ölenlerin sayısı kaç oldu? İşte yanıtı...

Corona virüsü son durum nedir? tüm Türkiye ve dünya tarafından merakla araştırılıyor. Çin'de bir hayvan pazarında ortaya çıktığı düşünülen ve insandan insana bulaşma yeteneği de olan yeni tip korona virüs (Covid-2019) her gün onlarca insanı öldürmeye devam ediyor. Ocak ayında öldürme oranı %2.2 olan virüs, Şubat 2020'de enfekte ettiği 100 kişiden 2.6'sını öldürdü. Ölüm oranındaki ve bulaşan kişi sayısındaki artış, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de harekete geçirdi ve acil durum ilan edildi.

CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Yetkililer, corona virüsü nedeniyle hayatını kayedenlerin sayısının 1488'e yükseldiğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından da gerçekleşen ölümlerle hayatını kaybedenlerin sayısının 1.500'i aşacağı tahmin ediliyor.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ...

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS KARANTİNASI SONA ERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Wuhan kentinden gelen 42 kişinin 14 günlük karantina süresinin bittiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çıkan sonuçlar negatif yani herhangi bir virüse rastlanmadı. 42 kişi taburcu edildi" dedi.

TAHLİL SONUÇLARINDA VİRÜS ÇIKMADI

* 14 günlük karantina bitti. 42 kişi taburcu edildi. Son tahlil sonuçlarında da virüs çıkmadı. Taburcu edilenlerin dışarıda takibine gerek yok. Bütün vatandaşlarımızla görüştüm, beş tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam edecekler.

42 KİŞİ TABURCU OLDU

* İçeride sağlık personeli dahil 61 kişi bulunuyor. 42 kişi bugün itibariyle taburcu oldu. Yabancı vatandaşlar ise birgün daha kalarak yarın ülkelerine dönecekler.

Wuhan şehrindeki Türk vatandaşları, Türkiye’den gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kargo uçağıyla tahliye edilmişti. Çin’den uçağa binerken kontrol edilen hiçbir vatandaşta corona virüsü belirtisi olmadığı daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu.

TÜRKİYE'YE CORONA VİRÜS GELDİ Mİ?

Türkiye'de, yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin tedbirler aldıklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk şu an daha az. Ülkede corona virüs hastasına şu ana kadar rastlanmadı" bilgisini verdi.

Corona virüsün 28 ülkede görüldüğüne işaret eden Koca, şu an toplamda 45 bin 260 vaka bulunduğunu, bunlardan 518'inin Çin dışında görüldüğünü söyledi.

Bütün önlemleri, bu hastalığın ülkeye girişini önleme noktasında aldıklarını anlatan Koca, Dünya Sağlık Örgütünün önerisinden önce termal kamera ve karantina sistemine başladıklarını, ayrıca yurt dışından canlı hayvan ve benzeri ürünlerin ülkeye girişini önlediklerini anımsattı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun hastaya nasıl davranılması gerektiğine yönelik yayınladığı genelgenin tüm sağlık kuruluşlarına dağıtıldığını aktaran Koca, "Karantina odaları ve takibi dahil olmak üzere referans hastaneleri belirlendi. Nasıl davranılacağı rehberde net olarak belirlendi. Ülke olarak, olması gereken bütün hizmet ve tedaviyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN SON DAKİKA CORONA VİRÜS HABERLERİ

RUSYADA İKİ KADIN KARANTİNADAN KAÇTI

Ölümcül coronavirüsü nedeniyle karantina altında tutulan iki Rus kadın yanlarında 1 erkek çocukla birlikte hastaneden kaçtı. Olay ülkede şok etkisi yarattı. Rus sağlık yetkilileri olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Farklı Rus hastanelerinde karantinaya alınan hastalar, izolasyon odalarının kötü koşulları, doktorlarla ilgili sorunlar ve karantina protokollerinden şikayetçi.

Karantina altındaki hastaneden kaçan kadınların, Rus turistlerin popüler tatil merkezi olarak tercih ettiği Çin'in Hainan bölgesinden geldiği belirtiliyor.

JAPONYA'DA İLK ÖLÜM

Japonya'da corono virüsüne yakalanan bir hastanın öldüğü duyuruldu. Böylece ülkede corono virüs kaynaklı ilk ölüm gerçeklemiş oldu. Japon yetkililer Kaganawa kentinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadının corona virüs nedeniyle öldüğü bilgisini paylaştı. Japonya hastalığın öldürdüğü üçüncü ülke oldu.

WUHAN-400 VİRÜSÜ 39 YIL ÖNCE KİTAPTA YAZILMIŞ

Dünya, ölümcül virüs ile boğuşurken, halk arasında komplo teorileri de konuşuluyor. 39 yıl önce yazılan bir kitap, corona virüsüne benzer bir ölümcül virüsü anlatıyor.

"Wuhan virüsü" da denilen koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı gittikçe artarken, 1981 yılında yayınlanmış olan çoksatan kitaptaki şoke edici benzerlik, Twitter kullanıcılarının dikkatini çekti. Amerikalı yazar Dean Koontz'un imzasını taşıyan 1981 tarihli gerilim türündeki "Karanlığın Gözleri" romanında "Wuhan-400" adı verilen bir hastalık olduğu ortaya çıktı.

Kitapları defalarca New York Times'ın çoksatanlar listesinde yer alan Koontz, kitabının 39. bölümünde Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından Wuhan yakınlarındaki askeri laboratuvarlarda biyolojik silah olarak geliştirilen bir virüsten bahsediyor.

Kitapta Wuhan-400 araştırmasına öncülük eden ve Çin'in en tehlikeli kimyasal silahları hakkında bilgi sahibi olan bilim insanı Li Chen, ABD'ye iltica ediyor.

Kitapda Wuhan-400 adı verilen virüs, hayvanlar yerine insanları etkiliyor, insan vücudu dışında veya 30 dereceden soğuk ortamlarda yaşayamıyor. Laboratuvarda oluşturulan Wuhan-400 adlı virüs ile Wuhan virüsü arasındaki benzerlikler, Twitter kullanıcıları tarafından hayretle karşılandı. Kitaptaki virüs ile gerçek koronavirüs arasında ise büyük bir fark bulunuyor:

Wuhan-400 yüzde 100 öldürme oranına sahipken, koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında. Koonz kitabında, "Wuhan-400 harika bir silah. Sadece insanları etkiliyor. Başka hiçbir canlıda yaşayamaz. Frengi gibi Wuhan-400 de insan bedeni dışında bir dakikadan uzun süre yaşayamaz. Bu da diğer ölümcül mikroorganizmalar gibi mekanlara ya da objelere bulaşamadığı anlamına geliyor." diye yazmış.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.