Corona virüste son durum: Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? İşte son haberler

Corona virüste son durum, tüm Türkiye ve dünya tarafından merak ediliyor. Çin'de bir hayvan pazarında ortaya çıktığı düşünülen ve insandan insana bulaşma yeteneği de olan yeni tip korona virüs (Covid-2019) her gün onlarca insanı öldürmeye devam ediyor. Ölüm oranındaki ve bulaşan kişi sayısındaki artış, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de harekete geçirdi ve acil durum ilan edildi. Geçtiğimiz günlerde Japonya'ya da sıçrayan salgın nedeni ile Avrupa'daki ilk ölüm de duyuruldu. Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzin, ülkede bulunan Çinli bir turistin korona virüs (COVID19) nedeniyle öldüğünü açıkladı.

CORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Son dakika haberine göre virüsün ilk çıkış noktası olan Çin'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1873'e çıktı. Son 24 saatte Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 98'i buldu. Tam 141 bin 552 kişi de müşahade altında tutuluyor. Anadolu Ajansı tarafından aktarılan verilen doğrultusunda Çin'deki tablonun ne kadar kötü olduğu gözler önüne seriliyor.

DÜNYADAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ

HASTANE DİREKTÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Dr. Liu Zhiming hayatını kaybetti. Liu, kentte virüs ile mücadelede kilit bir görev üstlenen Wuchang Hastanesi'nin Direktörü olarak görev alıyordu. Bugün yerel saat ile akşam 10:30'da hayatını kaybeden Liu Zhiming virüs ile mücadelede kilit rol oynayan sağlık merkezinin en yetkili ismiydi.

BİR DOKTOR DAHA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Corona virüsünün ciddiyetine dikkat çekmeye çalışan 34 yaşındaki doktor Li Wenliang de salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Wuhan'da bir hastanede görev yapan Li, 30 Aralık'ta mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip Corona virüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.



Wuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

JAPONYA'DAKİ GEMİDE KARANTİNA SÜRESİ BİTİYOR

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Japonya'daki karantina gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kato bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, dün itibariyle içinde yaklaşık 2 bin 300 yolcunun kaldığı geminin, son testlerin negatif çıkması halinde yarından itibaren boşaltılabileceğini söyledi. Pazartesi günü itibarıyla tüm yolculardan test için boğaz sürüntüsü örneği alındığını kaydeden Kato, laboratuvar test sonuçlarının çarşamba günü hazır olacağını söyledi.

KAMBOÇYA'DAKİ GEMİDE VİRÜS ALARMI

Salgının yol açtığı endişe nedeniyle Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde demirleyecek liman bulamamasının ardından Kamboçya tarafından kabul edilen kruvaziyerden karaya inen yolculardan birinde virüse rastlanması salgına ilişkin endişeleri artırdı. Kamboçya tarafından kabul edilen kruvaziyerden inen ve Malezya'ya uçan 83 yaşındaki Amerikalı bir kadının yeni tip corona virüsü (Covid-19) taşıdığının tespit edilmesi endişeye neden oldu.

Sihanoukville Limanı'na geçen hafta demirleyen geminin sahibi Holland America Line şirketinden yapılan açıklamada, Kamboçyalı sağlık görevlilerinin gemiden inmeyi bekleyen 255 yolcu ile 747 mürettebatı sağlık kontrolünden geçirdiği ve başkent Phnom Penh'deki otellerde kalan yolcuların sağlık kontrollerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Şu anda, gemide veya oteldeki yolcuların ya da mürettebatın hiçbirinde hastalık bulgularına rastlanmadı. Evlerine dönen yolcularla yerel sağlık departmanları aracılığıyla irtibata geçilecek ve daha fazla bilgi verilecek" ifadesi kullanıldı.

AVRUPA'DA İLK ÖLÜM

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzin, ülkede bulunan Çinli bir turistin korona virüs (COVID19) nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bu ölüm, korona virüs kaynaklı Asya dışındaki ölüm olması nedeniyle dikkat çekiyor.

RUSYADA İKİ KADIN KARANTİNADAN KAÇTI

Ölümcül coronavirüsü nedeniyle karantina altında tutulan iki Rus kadın yanlarında 1 erkek çocukla birlikte hastaneden kaçtı. Olay ülkede şok etkisi yarattı. Rus sağlık yetkilileri olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Farklı Rus hastanelerinde karantinaya alınan hastalar, izolasyon odalarının kötü koşulları, doktorlarla ilgili sorunlar ve karantina protokollerinden şikayetçi.

Karantina altındaki hastaneden kaçan kadınların, Rus turistlerin popüler tatil merkezi olarak tercih ettiği Çin'in Hainan bölgesinden geldiği belirtiliyor.

JAPONYA'DA İLK ÖLÜM

Japonya'da corono virüsüne yakalanan bir hastanın öldüğü duyuruldu. Böylece ülkede corono virüs kaynaklı ilk ölüm gerçeklemiş oldu. Japon yetkililer Kaganawa kentinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadının corona virüs nedeniyle öldüğü bilgisini paylaştı. Japonya hastalığın öldürdüğü üçüncü ülke oldu.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ...

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS KARANTİNASI SONA ERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Wuhan kentinden gelen 42 kişinin 14 günlük karantina süresinin bittiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çıkan sonuçlar negatif yani herhangi bir virüse rastlanmadı. 42 kişi taburcu edildi" dedi.

TAHLİL SONUÇLARINDA VİRÜS ÇIKMADI

* 14 günlük karantina bitti. 42 kişi taburcu edildi. Son tahlil sonuçlarında da virüs çıkmadı. Taburcu edilenlerin dışarıda takibine gerek yok. Bütün vatandaşlarımızla görüştüm, beş tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam edecekler.

42 KİŞİ TABURCU OLDU

* İçeride sağlık personeli dahil 61 kişi bulunuyor. 42 kişi bugün itibariyle taburcu oldu. Yabancı vatandaşlar ise birgün daha kalarak yarın ülkelerine dönecekler.

Wuhan şehrindeki Türk vatandaşları, Türkiye’den gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kargo uçağıyla tahliye edilmişti. Çin’den uçağa binerken kontrol edilen hiçbir vatandaşta corona virüsü belirtisi olmadığı daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu.

TÜRKİYE'YE CORONA VİRÜS GELDİ Mİ?

Türkiye'de, yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin tedbirler aldıklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk şu an daha az. Ülkede corona virüs hastasına şu ana kadar rastlanmadı" bilgisini verdi.

Corona virüsün 28 ülkede görüldüğüne işaret eden Koca, şu an toplamda 45 bin 260 vaka bulunduğunu, bunlardan 518'inin Çin dışında görüldüğünü söyledi.

Bütün önlemleri, bu hastalığın ülkeye girişini önleme noktasında aldıklarını anlatan Koca, Dünya Sağlık Örgütünün önerisinden önce termal kamera ve karantina sistemine başladıklarını, ayrıca yurt dışından canlı hayvan ve benzeri ürünlerin ülkeye girişini önlediklerini anımsattı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun hastaya nasıl davranılması gerektiğine yönelik yayınladığı genelgenin tüm sağlık kuruluşlarına dağıtıldığını aktaran Koca, "Karantina odaları ve takibi dahil olmak üzere referans hastaneleri belirlendi. Nasıl davranılacağı rehberde net olarak belirlendi. Ülke olarak, olması gereken bütün hizmet ve tedaviyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.